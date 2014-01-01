الشرطة تقبض على مشتبه به بمعاكسة وأزعاج مواطنه في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة، اليوم، على شخصٍ مشتبهٍ به بمعاكسة وازعاج مواطنةٍ عبر الهاتف في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة المحافظة ، مفادها قيام شخصٍ مجهولٍ بالإزعاج والمعاكسة لها عبر الاتصال على الهاتف ، وبالبحث والتحري من قبل دائرة الجرائم الالكترونية في شرطة المحافظة تم حصر الإشتباه بشخصٍ والقبض عليه .

وأكدت التحفظ على المشتبه به لحين إحالته إلى جهات الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.