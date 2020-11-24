محافظ نابلس يتخذ عدة قرارت لمواجهة كورونا.. اليك ابرزها

نابلس /سما/

قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، مساء السبت، تمديد الإغلاق الليلي لمدة أسبوعين وفرض الاغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.

وقالت المحافظة في بيان صحفي، عقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا: أنه وبناءً على تداعيات الحالة الوبائية في المحافظة، واستنادًا إلى حالة الطوارئ التي أعلنها سيادة الرئيس محمود عباس وعطفًا على توجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

فقد قرر عطوفة محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان ما يلي:

- الاستمرار في الإغلاق الجزئي الليلي لمحافظة نابلس يوميًا من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، على أن يتم إغلاق لكافة مناحي الحياة في محافظة نابلس يومي الجمعة والسبت بحيث يتم منع الحركة والتنقل فيهما، ولا يستثنى من ذلك سوى الصيدليات.

علمًا أن خيار الإغلاق الشامل سيبقى حاضرًا حسب تقديرات الحالة الوبائية.

- إغلاق قرية مادما ٣ أيام إغلاقًا تامًا من اليوم وحتى صباح الثلاثاء 24-11-2020م

- إغلاق مدارس قرية تل ٥ أيام حتى مساء الخميس 26-11-2020م

- التشديد في الرقابة والتفتيش على المخالفين لبروتوكولات السلامة، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات المالية بحق عدم الملتزمين.

- تم رفع التوصيات للحكومة ووزارة الصحة بالطلب لرفع جاهزية القطاع الصحي الحكومي والتعاقد مع القطاع الصحي الخاص والأهلي لاستقبال/ تحويل المصابين بفيروس كورونا ممن يلزمهم متابعة طبية خاصة.