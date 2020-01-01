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وزير الحكم المحلي: لجنة تسوية الأراضي باشرت بإقامة مشاريع وتطويب أراض حكومية

السبت 21 نوفمبر 2020 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي: لجنة تسوية الأراضي باشرت بإقامة مشاريع وتطويب أراض حكومية



رام الله /سما/

قال وزير الحكم المحلي مجدي صالح إن لجنة تسوية الأراضي باشرت في إقامة مشاريع وتطويب أراضٍ حكومية لتأجيرها والاستفادة منها، لصالح الزراعة والخدمات الاستثمارية لتوفير فرص عمل والحفاظ على الأراضي في كافة المحافظات.

وأضاف صالح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الحكومة تعمل على تعزيز صمود المواطنين في كافة المناطق من خلال البنية التحتية ودعمهم قانونيا، في ظل هدم الاحتلال لأكثر من 600 مبنى ومنشأة خلال العام الجاري.

وأكد أن إعلان الاحتلال تنظيم الأملاك والأراضي في القدس الشرقية المحتلة غير شرعي ومناف للقانون الدولي.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح

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