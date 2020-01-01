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محمد بن زايد وبومبيو يبحثان نتائج الحوار الإماراتي الأمريكي في أبو ظبي

السبت 21 نوفمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن زايد وبومبيو يبحثان نتائج الحوار الإماراتي الأمريكي في أبو ظبي



ابو ظبي / وام/

بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نتائج الحوار الإماراتي - الأمريكي ودوره في تعزيز التفاهم بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية.

وأشار آل نهيان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بدبي، إلى سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في منطقة الخليج والشرق الأوسط والجهود والتحركات الهادفة إلى تسوية أزمات المنطقة واحتواء التوترات فيها من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك لدعم أسس السلام والاستقرار الإقليمي.

وتطرق الجانبان كذلك، إلى مخاطر التطرف والإرهاب وخطابات الكراهية والتحريض، وضرورة التحرك الدولي الفاعل في مواجهتها.

وتناول اللقاء أيضا، "معاهدة السلام" التي وقعتها الإمارات وإسرائيل "اتفاق إبراهيم"، وأهميتها في بدء مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى البناء عليها لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

المصدر: "وام"

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