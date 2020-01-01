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شاهد .. حقيقة وفاة صلاح عبدالله وقصة قصيدة الرثاء "لما متُ عملتوا إيه"

السبت 21 نوفمبر 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. حقيقة وفاة صلاح عبدالله وقصة قصيدة الرثاء "لما متُ عملتوا إيه"



القاهرة / سما

تصدر خبر وفاة الفنان صلاح عبدالله الممثل المصري المشهور، اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد أن تداولت وسائل إعلام قصيدة رثاء كتبها لنفسه.

وأفادت مصادر فنية بأن الحديث عن وفاة صلاح عبدالله غير دقيق ولا أساس له من الصحة، إنما كتب الفنان قصيدة رثاء لنفسه، ما فسره البعض بأنه انتقل إلى رحمة الله فعلا.

وأثارت قصيدة رثاء صلاح عبدالله لذاته جدلا واسعا في المنصات الاجتماعية، إذ لأول مرة يقوم فنان بكتابة مثل هذه الكلمات وهو لا يزال على قيد الحياة؛ وذلك عقب رحيل عدد من نجوم السينما.

قصيدة رثاء الفنان صلاح عبدالله

نص قصيدة رثاء صلاح عبدالله:

لما مُت عملتوا إيه ؟! كان نفسي أشوفكم بس ما قدرتش أشوف لإني مت بس وحياة ميتينكوا والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه ؟!

يوم..يومين تلاته بالكتير مش بلومكم دانا عايزكوا تعيشوا يومكم صدقوني يومين كتير كفايه يوم.. أو ۲ / ۱ يوم أو۱/ يوم أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم. 

المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي..تذكروني، تذكروني بكل خير وحبذا لو كانت الذكري بدموع أو شحتفه أو حشرجه أو نهنهة قصدي.

خلوا الحاله تبدو إنها حزن فاق كل الآفاق في قلب من ألم الفراق موجوع وإوعوا تنسوا أذكروا محاسن موتاكم ولو مافيش الفولي حبة محاسن وأذكروها وإكتبوها على صورتی وشیروها أو لما تيجي سيرتي أسكتوا أسكتوا وغيروا الموضوع غيروا الموضوع لإنی للأسف .. لسه حي لسه بهرب ماللي فات لسه خايف ماللي جی.

يشار إلى أن العديد من الشائعات غير الصحيحة خرجت العام الماضي حول وفاة صلاح عبدالله لكنه تم نفيها، علما أنه يبلغ من العمر حاليا 65 عاما ولديه أبناء (دنيا، شروق، جنى، دونيا، شوق، غانا).

 

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