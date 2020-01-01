رابط تحديث البيانات 2020 الكملك تجنيس السوريين في تركيا

أنقرة / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط تحديث البيانات 2020 للحصول على الجنسية التركية للسوريين الموجود على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (unhcr).

ويُمكن للمقيمين في المناطق التركية كافة، تسجيل الدخول على رابط تحديث البيانات الخاص بملف تجنيس السوريين في تركيا وتعبئة المعلومات المطلوبة من خلال المنصة الإلكترونية أدناه.

وكما ورد على الموقع، فإن هذا النظام يستخدم لتحديث البيانات وإعطاء مواعيد للأجانب تحت الحماية الدولية المؤقتة، فيما لا بد من جلب جواز السفر أو بطاقة الهوية الشخصية ودفتر العائلة للموعد.

طريقة الحصول على رمز HES:

وأضافت : "تحتاج إلى الحصول على رمز HES للدخول إلى المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة؛ وذلك بالتماشي والتزامن مع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

وذكرت أن مقطع الفيديو المرفق بالموقع يشرح كيفية الحصول على رمز HES، منوهة إلى أنه يمكن الاتصال على مركز اتصال الأجانب الرقم (157) أو الخط الاستشاري التابع للمفوضية (4444868)؛ حال أي مشكلة.

رابط تحديث البيانات في تركيا: اضغط هنا

وتابعت : "إذهب إلى قسم الرسائل في هاتفك وتحتاج الى ارسال رقم الكلمك وسنة ميلادك الى الرقم 2023"، مشددة على ضرورة كتابة التفاصيل وترك مسافة بينها.

وأشارت إلى أن هذا الرمز صالح لمدة سنة ميلادية من تاريخ صدوره لأي مستخدم، ويمكن استخدامه لشراء التذاكر اللازمة أو دخول المؤسسات العامة. وفق الفيديو.