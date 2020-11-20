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إلهان عمر تطلب من بايدن التراجع عن اتفاقيات الشرق الأوسط: صفقات ترامب لا علاقة لها بالسلام

السبت 21 نوفمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهان عمر تطلب من بايدن التراجع عن اتفاقيات الشرق الأوسط: صفقات ترامب لا علاقة لها بالسلام



واشنطن /سما/

شنت البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر هجوماً لاذعاً على السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وقالت إن اتفاقياته المزعومة بشأن الشرق الأوسط لم تكن في الواقع صفقات سلام، بل صفقات أسلحة ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن عكسها.

وكتبت البرلمانية  عمر، وهي أول مسلمة محجبة في الكونغرس، أن ترامب وقع مؤخراً ما يسمى باتفاقيات سلام بين الإمارات والبحرين والسودان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المشكلة الوحيدة أنها لم تكن صفقات سلام، إنّما مبيعات أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى تمكين بعض دول الخليج وزيادة مخاطر الحرب مع إيران.

وجاءت تغريدات عمر بعد أن نشرت صحيفة “ذا نيشن” مقالاً للنائبة التقدمية عن ولاية مينيسوتا هاجمت فيه ترامب بسبب عمله المشبوه مع الإمارات، مشيرة إلى أن البلاد متهمة باتكاب جرائم حرب في اليمن وليبيا، كما وصفت البحرين بالديكتاتورية الوحشية.

#الولايات المتحدة #الهان عمر #ادارة ترامب #صفقة القرن #الشرق الاوسط #جو بايدن

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