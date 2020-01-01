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محكومون للعيش معًا.. ريفلين يحث بايدن على "إعادة الثقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين

السبت 21 نوفمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكومون للعيش معًا.. ريفلين يحث بايدن على "إعادة الثقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين



القدس المحتلة /سما/

حث الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الخميس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على محاولة "إعادة الثقة" بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام.

وحرص ريفلين في البداية على تسليط الضوء على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بغض النظر عن الحزب الحاكم في البيت الابيض، وذلك في مقابلة مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو مؤسسة فكرية أمريكية. أول مقابلة له منذ الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

قال الرئيس الإسرائيلي، الذي استذكر صداقته الطويلة مع جو بايدن، "نعلم أن الصداقة بين الأمريكيين والإسرائيليين تتجاوز السياسة"، وأعلن أنه دعا الرئيس المنتخب لزيارة إسرائيل، كما فعل مع جميع الرؤساء الأمريكيين الجدد.

وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قال ريفلين إنه يعلم أنه "من وقت لآخر لدينا خلافات في الرأي، وكذلك مع الإدارة الأمريكية، حول الفهم الحقيقي لمعنى الدولتين لشعبين".

لكنه أصر على أننا محكومون للعيش معًا، فهذا قدرنا، ومقدر لنا أن نعيش معًا"، و"قبل كل شيء، يجب علينا استعادة الثقة".

#الرئيس الاسرائيلي #رؤوفين ريفلين #اسرائيل #حل الدولتين #فلسطين

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