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تشكيل الأهلي ضد أبو قير في كأس مصر والموعد والمعلق

السبت 21 نوفمبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيل الأهلي ضد أبو قير في كأس مصر والموعد والمعلق



القاهرة / سما

أعلن موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، عن تشكيله فريقه ضد أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر المقررة اليوم السبت 21 نوفمبر 2020.

ويعتمد موسيماني في تشكيلة الأهلي اليوم على لاعبين خبرة وشباب، كون المباراة مهمة والمنافس لا يملك أي شيء يخسره، لذا توقع مراقبون أن يكون هجوميا ويلعب بكل أوراقه.

تشكيل الأهلي ضد أبو قير:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عربي بدر - محمود وحيد.‏

خط الوسط: وليد سليمان - أحمد الشيخ - حمدي فتحي - جيرالدو - أحمد نبيل.‏

خط الهجوم: أليو بادجي.‏

موعد مباراة الأهلي وأبو قير: ينطلق اللقاء عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، فيما ينقل من استاد برج العرب على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف.

يشار إلى أن هذه المواجهة تعتبر الاستعداد الأخير قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل، حيث يعاني "نادي القرن" من إصابات عديدة بفيروس كورونا.

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