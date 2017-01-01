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صحيفة أمريكية تثير نبأ اختفاء نجل شقيق زعيم كوريا الشمالية وتتنبأ بمصيره

السبت 21 نوفمبر 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية تثير نبأ اختفاء نجل شقيق زعيم كوريا الشمالية وتتنبأ بمصيره



واشنطن /وكالات/

قالت صحيفة (ذي نيويوركر) الأمريكية: "إن كيم هان سول، ابن شقيق الزعيم الكوري الشمالي اختفى عن الأنظار منذ فترة أعقبت اغتيال والده في مطار كوالالومبور بماليزيا عام 2017 بغاز الأعصاب.

وأضاف سوكي كيم، كاتب المقال: "الحركة السرية التي تحاول الإطاحة بالحكومة الكورية الشمالية، وهو أمريكي من أصل كوري، إن مصادره أكدت أن الشاب كيم هان سول، البالغ من العمر 25 عاما، قد اصطحبه أعوان وكالة الاستخبارات الأمريكية الذين اعترضوه في مدينة تابي بتايوان مرفقا بوالدته إلى مكان آمن غير معلوم. الـ: "سي آي إي" رفضت التعليق على هذه المعلومات يضيف كاتب مقال صحيفة "ذي نيويوركر".

كيم هان سول هربه منشقون عن بيونغ يونغ من ماكاو، تضيف الصحيفة، إثر اغتيال والده لإنقاذه من مصير مشابه لمصير والده، فيما كان آخر ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو قصير بعد مرور بضعة أسابيع على هذا الاغتيال.

وعرف عن ابن شقيق الزعيم الكوري الشمالي ثراؤه الكبير وتمرده ونشره نصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد عمه ونظام بلاده، معتبرا أن جده كيم إيل سونغ وابنه، الحاكم الحالي للبلاد، فرضا على الشعب الكوري الشمالي حياة معاناة صعبة يشعر إزاءها بالذنب.
 

#الزعيم الكوري الشمالي #مطار كوالالومبور #كوريا الشمالية #اختفاء #كيم هان سول

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