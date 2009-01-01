جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر

جنين /سما/

أصاب جنود الاحتلال ظهر السبت، شابًا بالرصاص، واعتقلوا آخر، بعد اقتحام حي الجابريات في مدينة جنين.

وأصيب الشاب أحمد إبراهيم (34 عامًا)، بعيار ناري في الفخد، بعد تسلل وحدة إسرائيلية خاصة لحي الجابريات مستخدمة سيارة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، واقتحمت منزل المواطن جميل السعدي.

وذكر السعدي، أن الوحدة الإسرائيلية الخاصّة باغتت زوجته داخل المنزل واحتجزتها، ومن ثم اقتحمت غرفة ابنه إبراهيم، الذي انتزعه الجنود من فراشه، وبعد تحقيق ميداني معه، قاموا باعتقاله. وأشار إلى أن الجنود اأقوا صور نجله الشهيد نافع على الأرض، وعاثوا في المنزل تخريبًا.

وخلال الاقتحام، اندلعت مواجهة في مداخل مخيم جنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، ما أدى لإصابة المواطن أحمد جرادات الذي نقل لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي للعلاج.

يُذكر أن الشاب نافع السعدي استشهد في 18 كانون أول/ ديسمبر 2013.