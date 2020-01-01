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العريني يدعو لإغلاق قطاع غزة إغلاقًا شاملًا لـمدة 14 يوم

السبت 21 نوفمبر 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العريني يدعو لإغلاق قطاع غزة إغلاقًا شاملًا لـمدة 14 يوم



غزة/سما/

دعا مدير شرطة السياحة والآثار في قطاع غزة سمير العريني اليوم السبت إلى إغلاق قطاع غزة إغلاقًا شاملًا لمدّة 14 يومًا، مع تشديد الإجراءات، بسبب استهتار المواطنين وعدم التزام الكثير منهم بإجراءات الوقاية.

وقال العريني في تصريحات لإذاعة صوت الأقصى المحلية: "نقوم بحملات يومية ومكثفة، ونعمل ليل نهار لحماية المجتمع وخاصة زوار المنشآت السياحية، وللأسف يوجد استهتار كبير من أصحاب المنشآت وروادها، وهذا خطير جدًا".

وتابع: "نحن في سفينة واحدة ويجب على الجميع تحمل مسؤولياته والالتزام بمعايير السلامة والصحة، ووضعنا تعليمات مشددة للحفاظ على المجتمع من مخاطر كورون

#مدير شرطة السياحة والآثار #قطاع غزة #صوت الأقصى

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