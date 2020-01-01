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السفير أبو علي: وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات غير قانوني

السبت 21 نوفمبر 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير أبو علي: وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات غير قانوني



القاهرة / سما /

اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها "منتجات إسرائيلية" بالسياسة العدائية وغير القانونية.

وقال أبو علي في تصريح "وفا"، اليوم السبت، إن فصل وزير الخارجية الأميركي بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة، هو دليل آخر على أجندة هذه الإدارة الاميركية القائمة على تمرير أجنداتها العدوانية تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيز الانفصال، والانقسام الفلسطيني، وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته.

وأضاف، ان هذا الإعلان هو معاداة للدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل قانوني، وهو إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، موضحا أن هذه الخطوة تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي، ويجب رفضها، ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة.

ودعا السفير أبو علي إلى ضرورة مقاطعة أي مؤسسة أو شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، ومقاطعة بضائع المستوطنات، ومنع دخول المستوطنين طبقا لقرارات مجالس الجامعة العربية، مشيداً بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الاسرائيلية.

#سعيد أبو علي #الجامعة العربية #منتجات المستوطنات

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