لجنة دعم الصحفيين تدعو وسائل الإعلام لتكثيف حملات التوعية بمخاطر كورونا

دعت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الإعلامية الفلسطينية إلى تكثيف برامج التوعية للجمهور الفلسطيني، وتخصيص البرامج واستضافة المسؤولين وذوي الاختصاص لتبيان مخاطر عدم الالتزام باتباع شروط الوقاية والسلامة الصحية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية بخصوص فيروس كورونا.
وقالت في بيان صحفي وصل سما نسخة منه، إن الإعلام الفلسطيني المسموع والمقروء والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وواجب وطني، بضرورة التركيز على هذه القضايا التي تمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال التوعية المستمرة وفتح مساحات واسعة في نشرات الاخبار والبرامج والتغطيات الخاصة.
وطالبت المؤسسات الإعلامية بضرورة الاهتمام بإتباع السلامة الصحية للمراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وتوفير أدوات السلامة الصحية والبيئة المناسبة والدعم للصحفيين الفلسطينيين لكي يواصلوا رسالتهم الإعلامية.
كما، دعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية والإنسانية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وإسنادها لتواصل مهمتها المهنية والإنسانية في التوعية ومساندة المصابين من فايروس كورونا عبر دعمها بكافة الامكانيات اللازمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه غالبية المؤسسات الإعلامية المحلية.