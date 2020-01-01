لجنة دعم الصحفيين تدعو وسائل الإعلام لتكثيف حملات التوعية بمخاطر كورونا

غزة / سما /

دعت لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الإعلامية الفلسطينية إلى تكثيف برامج التوعية للجمهور الفلسطيني، وتخصيص البرامج واستضافة المسؤولين وذوي الاختصاص لتبيان مخاطر عدم الالتزام باتباع شروط الوقاية والسلامة الصحية التي نشرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية بخصوص فيروس كورونا.



وقالت في بيان صحفي وصل سما نسخة منه، إن الإعلام الفلسطيني المسموع والمقروء والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، وواجب وطني، بضرورة التركيز على هذه القضايا التي تمس كافة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال التوعية المستمرة وفتح مساحات واسعة في نشرات الاخبار والبرامج والتغطيات الخاصة.

وطالبت المؤسسات الإعلامية بضرورة الاهتمام بإتباع السلامة الصحية للمراسلين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وتوفير أدوات السلامة الصحية والبيئة المناسبة والدعم للصحفيين الفلسطينيين لكي يواصلوا رسالتهم الإعلامية.





كما، دعت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية والإنسانية، بضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وإسنادها لتواصل مهمتها المهنية والإنسانية في التوعية ومساندة المصابين من فايروس كورونا عبر دعمها بكافة الامكانيات اللازمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه غالبية المؤسسات الإعلامية المحلية.