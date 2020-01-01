رابط أسئلة اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية 2020 - 1442 تجريبي متكامل

الرياض / سما

نشر الأستاذ فهيد سليمان، اختبار تجريبي متكامل للقدرة المعرفية الذي قدمه الآلاف من الطلاب الجامعيين في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 - 1442.

وتضمن اختبار القدرة المعرفية 50 سؤالا لمدة ساعة واحدة، إذ أوضح الفهيد أنه يمكن تكرار الإجابة عليه حتى الوصول لمرحلة متقدمة والدخول على الامتحان الرسمي على أتم الجاهزية والاستعداد.

ومن بين أسئلة اختبار القدرة المعرفية التجريبي، (إذا كان محمد يجمع باليوم 13 ريال كم يجمع خلال 9 أيام، راتب أحمد يزيد عن راتب خالد ب 1600ريال ، وراتب أحمد نصف راتب محمد ، ومحمد راتبه 13200 ريال ، كم راتب خالد؟).

اختبار القدرة المعرفية التجريبي أو اضغط هنا

وفي سياقٍ متصل، ذكر حساب خدمات المستفيدين التابع لهيئة التقويم والتدريب أن اختبار القدرة المعرفية مخصص للجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير) المتقدمين للوظائف الإدارية على نظام الخدمة المدنية للمراتب السادسة والسابعة والثامنة.

وأشار إلى أن اختبار كفايات خاص للوظائف التعليمية، فيما امتحان القدرة المعرفية خاص للوظائف الادراية ولا يؤثر على الاجتياز في كفايات، حيث يمكن التأكد من تفاصيل التسجيل بالاختبار عبر الملف الشخصي في موقع الهيئة.

معلومات مفصلة حول اختبار القدرة المعرفية أو اضغط هنا

كما جاء ضمن أسئلة الاختبار التجريبي للقدرة المعرفية، (كرمت مدرسة جميع المتفوقين خلال السنه الدراسية و جميع المدعوين متفوقين ، وكان فهد ضمن المدعوين للتكريم وخالد يدرس مع فهد، مرادف كلمة تطهير، معنى كلمة مقت).

ووصف الطلاب اختبار القدرة المعرفية اليوم بأنه سهل وإجابته مباشرة وصريحة، لكن انتقد الكثيرون عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل القاعات.

يُذكر أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية يفتح كل فترة زمنية محددة، علما أن مواعيد التقديم باختبار الفترة الثانية 5 / 6 / 1442 هجري، في حين ينتهي التسجيل بتاريخ 9 / 8 / 1442 قبل حلول وقت الاختبار الرسمي.