شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة/سما/

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت ، تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي فيروس كورونا المستجد بالقطاع، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

و أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، إنها أجرت 3037 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها تسجيل 891 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكدت الصحة تعافي225 حالة جديدة من المصابين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي بلغ 14084 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 5036 حالة، متعافين 8986 حالة، وفيات62.