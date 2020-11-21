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بالصور.. الاقتصاد بغزة: ضبط محطتي وقود مخالفتين داخل حواصل بالشمال

السبت 21 نوفمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. الاقتصاد بغزة: ضبط محطتي وقود مخالفتين داخل حواصل بالشمال



غزة / سما /

 

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد في غزة اليوم السبت محطتي وقود مخالفتين في حواصل بمحافظة الشمال.


وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي وصل معا، أن طواقم دائرة المكاييل والموازيين بالوزارة نظمت جولات تفتيشية على محطات الوقود في محافظة الشمال، موضحة أنه خلال الجولات تم ضبط محطتي وقود داخل حواصل تقوم بالتعبئة لجرارات زراعية.


وأشارت إلى أنه وبعد المعاينة تم تحرير محضري ضبط بحق أصحاب المحطتين لعدم وجود عوامل الأمن والسلامة وتم اغلاق ماكنة التعبئة.


وأكدت الوزارة أن طواقمها ستواصل عملها وجهودها وجولاتها التفتيشية على كافة محطات الوقود والغاز في جميع محافظات القطاع، لضمان التزام أصحابها بشروط الأمن والسلامة وحرصا على سلامة المواطنين، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ومشددة بحق المخالفين .


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#وزارة الاقتصاد #شمال غزة #وقود #محطة وقود

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