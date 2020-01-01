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رابط استكمال إجراءات إيفاد طلاب توجيهي الأردن 2020 مكرمة أبناء المعلمين

السبت 21 نوفمبر 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط استكمال إجراءات إيفاد طلاب توجيهي الأردن 2020 مكرمة أبناء المعلمين



عمان / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم السبت، عن رابط التسجيل واستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول، للمقبولين ضمن قوائم مكرمة أبناء المعلمين للعام الدراسي 2020 - 2021.

وقالت وزارة التربية : "أحبَّتنا الطلبة أبناء المعلمين، توجيهي 2020، والمقبولين ضمن قوائم المكرمة السامية لأبناء المعلمين (بدل مستنكفين) اعتبارًا من الفصل الأول من العام الدراسي 21/20".

وأضافت : "ندعوكم لاستكمال إجراءات الإيفاد حسب الأصول، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 25 / 11 / 2020، ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 03 / 12 / 2020، بسبب وقف العمل في المحاكم النظامية".

رابط مكرمة أبناء المعلمين 2020

الوثائق المطلوب إرفاقها عبر الرابط:

1- صورة عن كشف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
2- صورة عن دفتر العائلة (صفحة الأب، والأم، والطالب).
3- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
4- صورة عن الهوية الجامعية أو ما يعادلها.
5- شهادة عدم محكومية.
6- سند الكفالة: (ينظم سند الكفالة مع الموفد وكفيله على أربع نسخ يحتفظ كاتب العدل بنسخة). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب أو أي مديرية قريبة في حال كانت مديرية الطالب ضمن مناطق العزل المعلن عنها)
7- العقد الخاص بالطالب المبعوث (نسختان). (يتم ختم النسخ من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب أو أي مديرية قريبة في حال كانت مديرية الطالب ضمن مناطق العزل المعلن عنها)
8- الإيصالات المالية للفصل الأول من العام الدراسي 2020 / 2021 مختومة من الجامعة حسب الأصول أو ما يعادلها.

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