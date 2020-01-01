وزيرة الصحة : 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و504 حالات تعافٍ

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 وفاة، و1486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و504 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية الفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت لـ3 مواطنين (64،65،68 عاما) من محافظة الخليل، و4 مواطنين (93، 61، 95، 89 عاما) من محافظة نابلس، ومواطنين (43، 64 عاما) من محافظة جنين، ومواطن (66 عاما) من طوباس، و4 مواطنين من قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (25)، نابلس (212)، بيت لحم (91)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (95)، جنين (68)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (5)، طولكرم (17)، طوباس (33)، قطاع غزة (891)، ضواحي القدس (16)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 5076 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (41)، جنين (26)، نابلس (27)، طولكرم (13)، سلفيت (16)، بيت لحم (101)، طوباس (4)، ضواحي القدس (51)، قطاع غزة (225).

وقالت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.22%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.