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رابط نتائج شهادة المشرف المهني و الامتياز الفني 2020

السبت 21 نوفمبر 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج شهادة المشرف المهني و الامتياز الفني 2020



بيروت / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم اللبنانية، المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، يوم السبت، عن رابط الاستعلام حول نتائج شهادة الامتياز الفني والمشرف المهني 2020 في لبنان.

وقالت مديرية التعليم المهني والتقني في تصريح صحفي إنه تم إصدار نتيجة المشرف المهني والامتياز الفني عبر الروابط المرفقة أدناه، متمنية التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

وحسب الدكتورة هنادي بري مديرة التعليم التقني والمهني، فإن عملية التصحيح وإدخال الدرجات ذات العلاقة بشهادة المشرف المهني والامتياز الفني قد انتهت فعليا قبل أيام.

نتائج شهادة الامتياز الفني والمشرف المهني

وأفادت الدكتورة بري بأنه يمكن للطلاب الذين تقدموا مؤخرا لامتحان شهادة الامتياز الفني والمشرف المهني الدخول على الموقعين؛ وذلك للحصول على نتيجة الدرجات الرسمية.

وأوضحت أن تسجيل الدخول على موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أولا ثم النزول إلى نتائج الامتحانات وإدخال السنة الدراسية والدورة ورقم المشرح ثم تظهر النتيجة والدرجة.

وكانت المديرية قد أوردت قبل أربعة أيام تعميما بخصوص امتحانات طلاب شهادات الثانوية المهنية النظام المزدوج، البكالوريا الفنية، التكميلية المهنية، التأهيلية الفنية التحضيرية.

وذكرت أن امتحان الدخول إلى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية الذين تقدموا بطلبات ترشيح حرة، لافتة إلى أن الموقع الخاص بالمديرية يتضمن كل التفاصيل.

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