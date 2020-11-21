مركز دبي العالمي يعلن توقيع اتفاقية مع بنك هبوعليم الإسرائيلي

دبي /سما/

أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم السبت عن توقيعه اتفاقية مع بنك هبوعليم، وهو أكبر مصرف في إسرائيل.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الإسرائيلي الذي يعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد تهدف إلى "اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة"، موضحا أن هذه الاتفاقية ستتيح لمركز دبي المالي العالمي "زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، فضلا عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه".

مركز #دبي المالي العالمي، يعلن توقيع اتفاقية مع بنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وهو مؤسسة مصرفية عامة مُدرجة في بورصة تل أبيب، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. https://t.co/cujnPhY3tU pic.twitter.com/VkBpOQlvEE — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2020



كما أشار البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة التي تتيح لأكبر مصارف إسرائيل إقامة أول حضور إقليمي له خارج بلده "ستدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي".

وأكد البيان أن بنك هبوعليم سيصبح جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع المصارف والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على "إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي بتبني أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية".

وأبدى البيان قناعة مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة، مؤكدا أن خبراء الاستثمار والتكنولوجيا المالية من المصرف الإسرائيلي سيُدعون إلى المشاركة في فعاليات حصرية مثل يوم المستثمر المرتقب الذي ينظمه برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، عن أمل المركز في أن تتيح الاتفاقية الجديدة "فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي وتحفيز الابتكار"، فيما وصف الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم، دوف كوتلر، الاتفاقية بأنها "علامة بارزة"، قائلا: "إنه لشرف كبير أن نكون أول بنك إسرائيلي يبني هذا الجسر المهم للابتكار".