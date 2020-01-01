رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم السبت، ترحيب الرئاسة بموقف الرباعية حول أهمية الخطوة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

كما تناولت الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والتي تخللها قمع للمسيرات السلمية وتجريف أراضٍ واعتقال مواطنين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- الرئاسة ترحب بموقف الرباعية حول خطوة السلطة بإعادة العلاقات مع إسرائيل.

- تنديد واسع بزيارة بومبيو لمستعمرة "بساغوت" والجولان المحتل وإعلاناته المعادية لشعبنا.

- مؤسسة مقدسية تحذر: خطة الاحتلال لتسجيل وتسوية الأراضي والعقارات تهدف لتهويد القدس.

- إصابات خلال قمع مسيرات ضد الاستيطان في كفر قدوم وكفر مالك وبيت دجن.

- بؤرة استيطانية جديدة في جالود وتجريف أراض في كيسان وقريوت واللبن الشرقية.

- الإتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية يدعمان مزارعي قطاع غزة ب 900 الف يويو.

- خطيب الجمعة: القدس تتعرض لحملة اسرائيلية خطيرة: الاحتلال يمنع سكان الضفة الغربية من الصلاة في المسجد الاقصى للأسبوع الخامس.

- هدية اضافية من ترامب لإسرائيل: الجاسوس جوناثان بولارد دون قيود.

- ايرلندا تعلن عن تمويل اضافي بقيمة مليون يويو لدعم الاونروا.

- وفاة شابة عشرينية بالفيروس.. وارتفاع الإصابات في ام الفحم.

- 63 وفاة و4940 إصابة جديدة بكورونا في الأردن.

- عالميا: 1,373,633 وفاة أكثر من 57,7 مليون إصابة بكورونا.

"الحياة الجديدة":

- أشادت بالموقف الروسي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية: الرئاسة ترحب بموقف "الرباعية" حول أهمية الخطوة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

- الرئيس يهنئ نظيره الصيني لمناسبة ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

- جرف مساحات من أراضي اللبن الشرقية وقريوت ومستوطنون نصبوا خيمة وخزانات مياه فوق أراضي جالود.

- الاحتلال يقمع مسيرات سلمية بالضفة ويجرح العشرات.

- إيرلندا تعلن عن تمويل إضافي بقيمة مليون يورو لدعم" الأونروا".

- الإتحاد الأوروبي يدعم مزارعي غزة ب 900 الف يورو.

- أمطار متفرقة وتحذير من التزحلق وتشكل السيول.

- استطلاع للرأي أظهر تراجع شعبية رئيس الليكود: تسوية بين نتنياهو وغانتس حول التعينات أزرق – أبيض.

- 8 وفيات و1472 جديدة ب كورونا بينها 754 في قطاع غزة.

- الرهان على الوعي لم يحقق الأمل المنشود: التزام شكلي يضاعف عدد الإصابات بكورونا في نابلس.

- معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن: الخيارات تضيق على ترمب.. خسارة جورجيا ووضع قانوني يائس.

"الأيام":

- رحبت بموقف الرباعية: الرئاسة تؤكد التزامها بالذهاب لمفاوضات من أجل تحقيق السلام مع الجانب الإسرائيلي.

- مواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة: إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود.

- الاحتلال يواصل حرمان أهالي الضفة من الصلاة في المسجد الأقصى.

- الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك وشابا على أراضي جالود.

- الاحتلال يواصل حرمان أهالي الضفة من الصلاة في المسجد الأقصى.

- الجيش الإسرائيلي: انطلاق القذائف من غزة بسبب البرق.

- بيت لحم: عيد ميلاد مختلف بسبب كورونا.

- الوباء يتفشى: 8 وفيات ورصد 1472 إصابة بينها 754 في القطاع و200 في محافظة نابلس.

- 30 إصابة جديدة ب كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية.

- الأردن: 63 حالة وفاة و4,940 إصابة جديدة بكورونا.

- إسرائيل تتهم لبنان بتغيير موقفها بشأن ترسيم الحدود البحرية وبيروت تنفي.

- ولاية جورجيا تؤكد مجددا فوز بايدن. أمريكا: الخيارات تضيق على ترامب الرافض لنتيجة الانتخابات.