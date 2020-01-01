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افتتاح الدورة الثانية في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين

السبت 21 نوفمبر 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح الدورة الثانية في طب العناية المركزة للكوادر الطبية في فلسطين



لندن/سما/

‏‎ضمن جهودهم الحثيثة لدعم برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية في فلسطين.
‏‎افتتح تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا ونقابة أطباء فلسطين الدورة الثانية في "مهارات طب العناية المركزة "بمشاركة ٤٠ طبيب وطبية من الضفة وغزة.
‏‎وتهدف الدورة التدريبية التي ستعقد على مدى يومين إلى رفع كفاءة الطاقم الفلسطيني في ظل تصاعد الموجة الثانية لجائحة كورونا وارتفاع اعداد المصابين وحاجة طواقم العناية المركزة لمزيد من الكوادر القادرة على التعامل مع الحالات الحرجة.
 
وفِي كلمته خلال افتتاح الدورة أثني الدكتور شوقي صبحة نقيب أطباء فلسطين على الجهود التي يبذلها التجمع في مساندة الكوادر الطبية في فلسطين وأعرب عن شكره للتجمع والقائمين عليه واعتبر أن هذه الجهود المتواصلة تعبر عن وحدة الفلسطينيين واستشعارهم لواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم، كما دعا د صبحة الى مواصلة هذه الجهود لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم في ظل المعاناة من الاحتلال وممارساته وتمنى على الشعوب العربية والاسلامية واحرار العالم ان يكون لهم موقف داعم لوقف هذه المعاناة.
 
من جانبه أعرب د. رياض مشارقة رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا عن سعادته بعقد الدورة الثانية واشار الى الاقبال الشديد على هذه الدورات والتي يقدمها ويشرف عليها زملاء على أعلى مستوى لها منهاج علمي عالمي وتهدف إلى إكساب المشاركين مهارات ضرورية للتعامل مع المرضى الذين يحتاجون للعناية المركزة عبر محاضرات وتدريب عملي.  وكان نجاح الدورة الأولى والتي أقيمت في شهر أغسطس هذا العام حافزاً اضافياً لتكرار هذه الدورة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزملاء.
 
وأضاف "مشارقة" ان التجمع بالتنسيق مع النقابة يهدف لسلسلة من البرامج والدورات في مجال التعليم المستمر وأعرب عن فخره واعتزازه بمستوى الأطباء الفلسطينيين وحرصهم على مواصلة التعلم واكد حرص الزملاء في التجمع على التواصل مع زملائهم في الوطن ودعمهم بكل الخبرات وبما يمكن أن يساهم في رفع كفاءتهم.
 
ثم تحدث د عبد الله أبو دية مدير الدورة عن أهمية دورات العناية المركزة والموضوعات التي تناقش فيها وأشار لبرنامج التدريب العملي والامتحان الذي سيتم بناءاً عليه منح شهادات للمشاركين.
يذكر أن الدورة تعقد بمشاركة استشاريين من مختلف التخصصات من داخل فلسطين وخارجها وسيكون البرنامج العملي في مستشفيات تعليمية بإشراف استشاريين تخدير وعناية مركزة على رأسهم د وائل صدقة رئيس البورد الفلسطيني للتخدير والعناية المركزة وعضو لجنة البورد العربي ود ضرار الزعتري أمين سر جمعية التخدير ورئيس قسم التخدير والعناية المركزة في المستشفى الأهلي في الخليل والدكتور عبد الرحمن أبو بيح رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى H كلينك ود تامر صلاح اخصائي تخدير وعناية مركزة في مستشفى كمال عدوان.

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