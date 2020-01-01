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الشرطة تُغلق محل حلويات بجباليا لاستضافته تجمعاً مخالفاً

السبت 21 نوفمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جباليا / سما /

أغلقت الشرطة، السبت، محل لبيع الحلويات بمخيم جباليا شمال قطاع غزة لمخالفته قرار منع التجمعات.

وقال العقيد رياض القاضي، نائب مدير المباحث العامة بالشرطة، إنه تم إغلاق المحل لمدة أسبوع وتوقيف صاحبه ونجله تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وأضاف "القاضي"، في تصريح صحفي، أنه تم اتخاذ تلك الإجراءات على إثر استضافة المحل تجمعاً للمواطنين، في مخالفة للتعليمات الصادرة بمنع التجمعات، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كما تم توقيف صاحب الدعوة للتجمع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب العقيد القاضي.

ولفت "القاضي" إلى أن الشرطة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة التزام كافة المنشآت والقطاعات بإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات قطاع غزة.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة، لاسيما في ظل الارتفاع الكبير  لأعداد الإصابات بالفيروس.

#الشرطة #فيروس كورونا

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