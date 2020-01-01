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مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الأردن بث مباشر في الدوري الأردني

السبت 21 نوفمبر 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الفيصلي وشباب الأردن بث مباشر في الدوري الأردني



عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة شباب الأردن والفيصلي بث مباشر التي تجري اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 على استاد عمان الدولي في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الفيصلي وشباب الأردن مباشر تنقل على قناة الأردن الرياضية المفتوحة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة عمان والقدس والقاهرة، الخامسة في مكة المكرمة والدوحة وبغداد والكويت.

ويحاول لاعبو الفيصلي إلى تأكيد تفوقهم على شباب الأردن، وتكرار سيناريو موقعة الذهاب التي حسمها لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وشهدت تألق يوسف الرواشدة وعدي القرا والنجم لوكاس سيمون.

ولا يعتبر شباب الأردن صيدا سهلا بالنسبة للفيصلي، الأمر الذي تؤكده المواجهات التاريخية بينهما، من ضمنها لقاء موسم 2018 الذي حقق فيه الشباب فوزا كاسحا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للخصم.

وابتعد الفيصلي كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري الأردني، إذ يمتلك 17 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف الرابع الحسين إربد، وثلاث عشرة نقطة وراء الوحدات المتصدر منذ أول جولة.

وتراجع مستوى اللاعبين لدى الفيصلي وغالبية الفرق الأردنية بسبب الإصابات المتكررة لهم وحالات كورونا المتزايدة من أسبوع لآخر، الأمر الذي أثر سلبا على أدائهم في الملعب بشكل ملحوظ وكبير.

وينتظر شباب الأردن مواجهة قوية في الأسبوع القادم ضد ضيفه الأهلي على استاد الملك عبدالله، في حين يترقب الفيصلي للانقضاض على الحسين إربد وانتزاع الترتيب الرابع منه سريعا الفترة المقبلة.

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