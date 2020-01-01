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فرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان ومصرع 5 منهم

السبت 21 نوفمبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان ومصرع 5 منهم



وكالات

فر عشرات السجناء من سجن بعبدا في منطقة جبل لبنان، السبت، فيما لقي 5 منهم مصرعهم في حادث سير لاحقا.

وأكدت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن "مجموعة من السجناء، أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن منطقة بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة".

وأشارت إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

وأفادت مصادر اعلامية  بأن القوى الأمنية اللبنانية ألقت القبض على 10 من السجناء الفارين، لافتا إلى أن القوى الأمنية تواصل عملية الملاحقة في منطقة بعبدا ومحيطها.

كما باشرت الأجهزة القضائية بالتحقيق في هذه الحادثة.

#لبنان #سجن بعبدا #فرار سجناء

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