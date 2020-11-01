ياسمين صبري تتواصل مع "سيدة المطر" وتلبية طلباتها "يشرفها"

وكالات

أكدت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أنها تواصلت مع السيدة المسنة التي انتشرت صورها بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، مشيرة إلى أن مساعدة هذه السيدة وتلبية طلباتها "يشرفها".



وأعربت الفنانة المصرية، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، ليل أمس الجمعة، عن نيتها في مساعدة السيدة المسنة، مؤكدة تواصلها معها ومع زوجها.

ولفتت صبري إلى أنها "سعيدة" بالتعرف على "سيدة المطر"، كما وصفها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن كل "أمر سيء"، يخرج "عنه أمر جيد"، في إشارة منها لوضع السيدة المسنة.

انا دائماً بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم

انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجه نعمات عبد الحميد #سيدة_المطر من السوشيال ميديا

وتواصلت مع الحاجه نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجه نعمات اسرتها.

كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة ❤️ pic.twitter.com/xQLFumvKTa — Yasmine Sabri (@yasminesabri) November 20, 2020



واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، صورة لسيدة مسنة، تجلس على الرصيف وتضع أمامها "دلو" لتبيع "الترمس"، في ظل أجواء ممطرة بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة، مما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل، ودفعهم لنشر صورتها بشكل كبير، تحت لقب "سيدة المطر"، وسط تعليقات حول "جمال" هذه السيدة، وحول "فقرها" و"تعبها"، وتعبير الكثير عن "أملهم بمساعدتها"، و"تضامنهم" معها، والاستفسار "عن موقعها بالضبط".