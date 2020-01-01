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مشعشع: الأونروا ستضطر إلى دفع رواتب غير كاملة في الأقاليم الخمس

السبت 21 نوفمبر 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشعشع: الأونروا ستضطر إلى دفع رواتب غير كاملة في الأقاليم الخمس



غزة/سما/

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع، أن "الأونروا" وللمرة الأولى ستضطر إلى دفع رواتب غير كاملة للعاملين فيها في الأقاليم الخمس.

واعتبر مشعشع أن هذا سيكون صعباً على العاملين وأسرهم، كما سيكون مقلقا لأنه سيؤثر على الخدمات الأساسية والمباشرة أو أجزاء منها من بينها خدمات الاستشفاء في لبنان وتوزيع المواد الغذائية.

وأوضح عقد اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة الاثنين القادم، حيث سيبحث العديد من الملفات الشائكة والصعبة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها "الأونروا".


وشدد المتحدث باسم "الأونروا" أن النقطة الأساسية التي سيتم بحثها خلال الاجتماع ستكون حول كيفية الخروج من المأزق المالي الذي تعاني منه الوكالة، أمام عجز مالي يصل إلى 115 مليون منها 70 مليون لدفع رواتب العاملين.

#الأونروا #وكالة الغوث #وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #قطاع غزة

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