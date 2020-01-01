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سابقة في عدد الوفيات والإصابات

الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و891 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 21 نوفمبر 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و891 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة ،اليوم السبت، عن  تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 3037 فحصٍ مخبريّ خلال ذات الفترة، ليصبح أعلى رقم من الإصابات اليومية المسجّلة في قطاع غزة، ويكسر الرقم المسجّل يوم أمس الجمعة بـ754 إصابة.

كما أعلنت الوزارة وفاة 4 مواطنين متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 62 حالة.

كما أوضحت الصحّة، تعافي 225 حالات مُصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي المتعافين منه في قطاع غزة إلى 8986.

بذلك، يرتفع الإجمالي التراكمي للمُصابين منذ مارس الماضي إلى 14084 إصابة، منها 5036 حالة نشطة.

أما عن الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية، فقد انخفضت إلى 332 حالات، بينها 78 حالات خطرة.

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