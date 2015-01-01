  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رسميا- واشنطن تسمح بسفر "الجاسوس الإسرائيلي"

السبت 21 نوفمبر 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا- واشنطن تسمح بسفر "الجاسوس الإسرائيلي"



واشنطن/سما/

 أعلنت وزارة العدل الأميركية، مساء الجمعة، أنها رفعت قيود الإفراج المشروط عن الجاسوس جوناثان بولارد، المسجون منذ عام 1985 بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، مما يسمح له بالسفر إليها.

وحكم على بولارد بالسجن 30 عاما، بعد تورطه في نقل وثائق أميركية مصنفة سرية إلى إسرائيل.

وكان الجاسوس خاضعا لقيود الإفراج المشروط في الولايات المتحدة منذ إطلاق سراحه عام 2015، رغم الطلبات الإسرائيلية المتكررة للسماح له بالعودة.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل: "بعد مراجعة قضية بولارد، فإن لجنة الإفراج المشروط الأميركية توصلت إلى أنه لا توجد أدلة تقود إلى الاستنتاج بأنه من المرجح أن يخرق القانون"، وفق "فرانس برس".

وكان بولارد البالغ (66 عاما) محللا في استخبارات القوات البحرية الأميركية منتصف الثمانينات، عندما التقى عقيدا إسرائيليا في نيويورك، وبدأ في إرسال أسرار أميركية إلى إسرائيل مقابل عشرات الآلاف من الدولارات.

ووفق وثائق وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التي رفعت عنها السرية عام 2012، فإن الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس عام 1985، التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصا، تم التخطيط لها استنادا إلى معلومات من بولارد.

واعتقل بولارد عام 1985 وحكم عليه بعد عامين بالسجن مدى الحياة، رغم إقراره بالذنب في إطار اتفاق أبرمه محاموه مع المحكمة أملا في تخفيف العقوبة.


وبعد إطلاق سراحه عام 2015، بقي بولارد غير قادر على التحرك، وأجبر على وضع سوار للمراقبة، كما منع من العمل مع أي شركة تفتقر حواسيبها إلى برنامج الحكومة الأميركية الإلكتروني للمراقبة.

وإلى جانب ذلك، منع بولارد من السفر إلى الخارج، وهذه القيود وفق محاميه شكلت "عوائق تعجيزية أمام قدرته على كسب عيشه".

ومع ذلك ضغطت إسرائيل مرارا على واشنطن من أجل إطلاق سراح بولارد، الذي يعتنق الديانة اليهودية، مما جعل قضيته من أهم القضايا في العلاقات الثنائية الإسرائيلية الأميركية.

وقال محامياه إليوت لوير وجاك سميلمان في بيان: "نحن ممتنان ومسروران لأن وكيلنا تحرر أخيرا من أي قيود. وهو الآن رجل حر من جميع النواحي. نتطلع إلى رؤية وكيلنا في إسرائيل".

#واشنطن #الجاسوس الاسرائيلي #جوناثان بولارد #اسرائيل #الولايات المتحدة الأمريكية #فرانس برس #الاستخبارات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

"الوضع بالقطاع معقد جدا".. اعلام اسرائيلي: رسالة من حماس الى اسرائيل غيرت معادلة التصعيد بغزة

أوباما يروي زيارته للرياض.. 12 زوجة للملك وهدايا مذهلة ومأدبة فاخرة كأنها من قصص الخيال

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية..

في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

لماذا أعادت السُّلطة السفيرين الفلسطينييْن إلى الإمارات والبحرين؟

لا امراض سابقة لديها ..الناصرة: وفاة الشابة وصال أبو أحمد متأثرة بإصابتها بكورونا

صورة: عائلة الاسير مروان البرغوثي تهدّد بكشف وثائق خطيرة..!

الأخبار الرئيسية

الاسري

صحيفة: السلطة تُقدّم أوراق اعتمادها: لا رواتب للأسرى بل مساعدات

الرجوب: "فتح" غير مدانة لعدم التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات وأوضاع غزة.. وهذا ما طرحته حماس!

المناهج الفلسطينية

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية مستعدة لمراجعة المناهج وتعليق انضمامها للاتفاقيات والمنظمات الدولية

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام

09

عاصفة ساخرة لرواية الجيش الاسرائيلي بشأن صواريخ غزة: هل تم إطلاع البرق للتصرف بشكل لائق!