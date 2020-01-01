الاعلام الأمريكي : بايدن بصدد ترشيح الدبلوماسي المخضرم بلينكين وزيرا للخارجية

وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بصدد ترشيح حليفه الدبلوماسي المخضرم توني بلينكين، لمنصب وزير الخارجية في إدارته.

وقال مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لصحيفة "ذا هيل"، إن "بلينكين هو المرشح الأوفر حظًا لشغل منصب وزير الخارجية.

وبحسب ما ورد سيتم الإعلان عن المرشح من قبل بايدن خلال الأسبوع المقبل".

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني في حين يرفض ترامب التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.

​وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.