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الخارجية الأمريكية: مايك بومبيو يلتقي مفاوضي طالبان في قطر

السبت 21 نوفمبر 2020 07:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية: مايك بومبيو يلتقي مفاوضي طالبان في قطر



وكالات/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي بمفاوضين من طالبان والحكومة الأفغانية وسط مؤشرات على إحراز تقدم في محادثاتهما مع تسريع الولايات المتحدة للانسحاب.

وقالت وزارة الخارجية في وقت متأخر من يوم الجمعة إن بومبيو سيجتمع بشكل منفصل مع الحكومة الأفغانية وفرق التفاوض التابعة لطالبان في دولة قطر، بحسب رويترز. 


وأضافت وزارة الخارجية في جدولها العام إن بومبيو سيقابل أيضا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية خلال زيارة العاصمة القطرية، الدوحة, 

تأتي زيارة الدوحة ضمن جولة لبومبيو في سبع دول في أوروبا والشرق الأوسط. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستسحب قريبًا حوالي 2000 جندي من أفغانستان، لتسريع الجدول الزمني المحدد في اتفاق فبراير/شباط بين واشنطن وطالبان والذي ينص على انسحاب أمريكي كامل في منتصف عام 2021.

ويتعهد ترامب بإنهاء "الحروب الأبدية" التي لا تحظى بشعبية، فيما يدافع بايدن منذ سنوات عن إنهاء التدخل في أفغانستان، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بدأ في أعقاب هجمت 11 أيلول/سبتمبر 2001

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