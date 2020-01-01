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"تويتر" تطلق خاصية "Fleets"

السبت 21 نوفمبر 2020 06:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تطلق خاصية "Fleets"



وكالات

تستعد شركة " تويتر " لإطلاق خاصية اختفاء التغريدات بعد مرور 24 ساعة من نشرها والتي يطلق عليها اسم "Fleets"، ليمكن من استخدامها جميع النشطاء على " تويتر " في أنحاء العالم.

وكان موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" اختبر هذه الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

وقالت الشركة إن هذه التغريدات ستكون متاحة لجميع المستخدمين على أنظمة التشغيل (iOS) و (Android) خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة: "البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيًا ودائمًا أبدًا، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا لحشد إعادة النشر والإعجاب".

وأضاف "لأنها تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية".

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

#تويتر #خاصية اختفاء التغريدات #مواقع التواصل الاجتماعي #اندرويد #آي او اس #Fleets

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