مصرع شاب عربي في الرملة بجريمة قتل وآخر في حادث طرق

القدس المحتلة/سما/

قتل شاب عربي وأصيب آخر بجروح، مساء الجمعة، إثر جريمة إطلاق في مدينة الرملة.

ويدعى الشاب سامي أبو معمّر.

ووصل المصابان إلى مشفى "أساف هروفيه" بقواهما الذاتيّة، وفشل الأطباء في إنقاذ حياة المصاب الحرج، بينما وصفت جراح الشاب الآخر بالطفيفة.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقيًا في ملابسات إطلاق النار، الذي وقع في شارع "همعفيليم" في الرملة.

ويرتفع عدد القتلى العرب منذ بداية العام جراء العنف والجريمة إلى 92 ضحية، بينهم 15 امرأة في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.

ولقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجراح بالغة الخطورة، مساء الجمعة، إثر حادث طرق في مدينة نوف هجليل، شمال الناصرة.

وضحيّة حادث الطرق هو الشاب جورج حلو من الناصرة.

ووقع الحادث بين سيارة خصوصيّة ودراجة ناريّة يستقلّها شخصان في شارع هحطيفوت.

والضحيّة (28 عامًا) كان يستقلّ الدراجة النارية، وفشلت جهود إنقاذ حياته، بينما المصاب (19 عامًا) وأصيب بجراح بالغة الخطورة نقل على إثرها إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقّي العلاج.

بينما أصيب سائق السيارة الخصوصيّة (38 عامًا) بجراح طفيفة.