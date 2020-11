البرازيل...غضب شعبي بعد جريمة قتل عنصرية فيديو

عمّ الغضب البرازيل إثر مقتل رجل أسود، الخميس، بعد تعرّضه للضرب من قبل عنصري أمن أبيضين في متجر في بورتو أليغري في جنوب البرازيل.

ويظهر تسجيل فيديو التقطه شاهد وتناقلته وسائل الإعلام وتناقله مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي تعرّض عنصر أمن لجواو ألبرتو سيلفيرا فريتاس، البالغ 40 عاما، بالضرب على وجهه فيما أمسك به عنصر آخر.

وفي لقطات أخرى يبدو مسعفون وهم يحاولون إنعاش الرجل الأسود الممدد عند مدخل المتجر حيث فارق الحياة.

وبحسب الشرطة العسكرية، هدّد فريتاس أحد موظفي المتجر ما دفع بالأخير إلى طلب عناصر الأمن.

TW: violence



Black man beaten to death by bouncer and off-duty policeman at Carrefour store in South Brazil



It's not the first time. It won't be the last one.



"The cheapest meat in the market is the Black meat"#BlackLivesMatter #CarrefourAssassinopic.twitter.com/DaNpiwVTuP