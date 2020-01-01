  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين :أجواء باردة وأمطار متفرقة

السبت 21 نوفمبر 2020 06:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين :أجواء باردة وأمطار متفرقة



رام الله/سما/

تبقى البلاد واجزائها الشمالية تحديدا تتأثر خلال ساعات الصباح الباكر ببقايا المنخفض الجوي الذي أثر على المناطق الشمالية تحديداً في الساعات 24 الماضية وبكميات كبيرة من الأمطار تجاوزت في يعض المناطق حاجز 100 ملم ، في حين كانت حصة المناطق الوسطى متواضعه والجنوبية شبه معدومة.

وهطلت الأمطار وامتدت نحو كافة أرجاء الثلث الشمالي الممتد من منطقة سلفيت ونابلس وحتى رأس الناقورة شمالا. كما شملت الأمطار بعض مناطق شمال رام الله في ساعات الفجر الأولى.
 
ومن المتوقع ان تضعف فرصة الهطول المطري خلال ساعات قليلة مع فرصة لزخات من الأمطار هنا وهناك ويكون الجو بارداً نسبياً، ويوم غد الأحد يستقر الجو تدريجياً مع فرصة ضعفية لبعض الزخات العشوائية وترتفع الحرارة قليلاً.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، و تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

ويوم  غد الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، و تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

وفي يوم  بعد غد الإثنين لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع طقس مستقر تماماً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة،

#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #رأس الناقورة #نابلس #سلفيت #أجواء باردة #الرياح #انخفاض درجات الحرارة #أجواء خريفية #الجبال

الأكثر قراءة اليوم

"الوضع بالقطاع معقد جدا".. اعلام اسرائيلي: رسالة من حماس الى اسرائيل غيرت معادلة التصعيد بغزة

أوباما يروي زيارته للرياض.. 12 زوجة للملك وهدايا مذهلة ومأدبة فاخرة كأنها من قصص الخيال

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية..

في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

لماذا أعادت السُّلطة السفيرين الفلسطينييْن إلى الإمارات والبحرين؟

لا امراض سابقة لديها ..الناصرة: وفاة الشابة وصال أبو أحمد متأثرة بإصابتها بكورونا

صورة: عائلة الاسير مروان البرغوثي تهدّد بكشف وثائق خطيرة..!

الأخبار الرئيسية

الرجوب: "فتح" غير مدانة لعدم التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات وأوضاع غزة.. وهذا ما طرحته حماس!

المناهج الفلسطينية

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية مستعدة لمراجعة المناهج وتعليق انضمامها للاتفاقيات والمنظمات الدولية

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام

09

عاصفة ساخرة لرواية الجيش الاسرائيلي بشأن صواريخ غزة: هل تم إطلاع البرق للتصرف بشكل لائق!

ترامب

إدارة ترامب تعتبر قرار السلطة باستئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل مفاجئة سارة ومكسب لسياستها!