طقس فلسطين :أجواء باردة وأمطار متفرقة

رام الله/سما/

تبقى البلاد واجزائها الشمالية تحديدا تتأثر خلال ساعات الصباح الباكر ببقايا المنخفض الجوي الذي أثر على المناطق الشمالية تحديداً في الساعات 24 الماضية وبكميات كبيرة من الأمطار تجاوزت في يعض المناطق حاجز 100 ملم ، في حين كانت حصة المناطق الوسطى متواضعه والجنوبية شبه معدومة.

وهطلت الأمطار وامتدت نحو كافة أرجاء الثلث الشمالي الممتد من منطقة سلفيت ونابلس وحتى رأس الناقورة شمالا. كما شملت الأمطار بعض مناطق شمال رام الله في ساعات الفجر الأولى.



ومن المتوقع ان تضعف فرصة الهطول المطري خلال ساعات قليلة مع فرصة لزخات من الأمطار هنا وهناك ويكون الجو بارداً نسبياً، ويوم غد الأحد يستقر الجو تدريجياً مع فرصة ضعفية لبعض الزخات العشوائية وترتفع الحرارة قليلاً.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم السبت والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، و تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

ويوم غد الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-4 درجات، و تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح، وتهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد على فترات، وتسود اجواء باردة نسبياً في كافة المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية في الجبال، تتحول في ساعات الليل الى جنوبية شرقية.

وفي يوم بعد غد الإثنين لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الى أدنى بقليل، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومعتدلة نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً مع طقس مستقر تماماً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة،