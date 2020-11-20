تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالي

وكالات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الجمعة، مكان وموعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي.

وحسب بيان الاتحاد الإيطالي ستقام مباراة السوبر في الـ20 من يناير المقبل على ملعب مابي في مدينة ريدجو إيميليا شمال إيطاليا.



وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا بأن السوبر الإيطالي سيقام في إيطاليا ولن يقام في السعودية كما كان مقررا سابقا بسبب الظرف الصحي العالمي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

???? رسميًا .. السوبر الإيطالي أمام نابولي سيُقام يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2021 في ريدجو إميليا????????????#فورزا_يوفي #FinoAllaFine pic.twitter.com/oUI6koqPxo — JuventusFC (@Juventusfcar) November 20, 2020



يذكر أن النسخة الماضية من كأس السوبر الإيطالي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية وتوج بالكأس يوفنتوس بعد تغلبه على ميلان بهدف دون رد.