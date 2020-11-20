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تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالي

السبت 21 نوفمبر 2020 04:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد ومكان إقامة السوبر الإيطالي



وكالات

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الجمعة، مكان وموعد إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي.

وحسب بيان الاتحاد الإيطالي ستقام مباراة السوبر في الـ20 من يناير المقبل على ملعب مابي في مدينة ريدجو إيميليا شمال إيطاليا.


وكانت العديد من التقارير قد ذكرت مؤخرا بأن السوبر الإيطالي سيقام في إيطاليا ولن يقام في السعودية كما كان مقررا سابقا بسبب الظرف الصحي العالمي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن النسخة الماضية من كأس السوبر الإيطالي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية وتوج بالكأس يوفنتوس بعد تغلبه على ميلان بهدف دون رد.

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