لقاح الطفولة "الحصبة" يساعد في الوقاية من فيروس كورونا ، ودخان السجائر يزيد من حدة الاصابة

وكالات

قد يساعد لقاح الطفولة في الوقاية من COVID-19 الحاد حيث تشير بيانات جديدة إلى أن الأشخاص الذين استجابت أجهزتهم المناعية بقوة قد أخذو لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR ، يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض شديدة إذا أصيبوا بفيروس كورونا الجديد.

لقاح MMR II ، الذي صنعته شركة Merck ومرخص له عام 1979 ، يعمل عن طريق تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة.

أفاد الباحثون يوم الجمعة في mBio أنه من بين 50 مريضًا من COVID-19 تقل أعمارهم عن 42 عامًا والذين تلقوا MMR II وهم أطفال ، كلما ارتفع عياره- أو مستوياته كلما زاد انتاج الأجسام المضادة IgG التي ينتجها اللقاح وتوجه ضد الفيروس.

فيروس النكاف على وجه الخصوص ، كلما كانت أعراضه أقل حدة. كان لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى نسبة من الأجسام المضادة للنكاف COVID-19 بدون أعراض.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات أن اللقاح يقي من COVID-19 الشديد. قال المؤلف المشارك جيفري جولد ، رئيس المنظمة العالمية ، في واتكينزفيل ، جورجيا ، في بيان ، إن النتائج الجديدة "قد تفسر سبب انخفاض معدل إصابة الأطفال بكوفيد -19 كثيرًا عن البالغين ، فضلاً عن معدل وفيات أقل بكثير". . "يحصل غالبية الأطفال على أول لقاح ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) في عمر يتراوح بين 12 إلى 15 شهرًا ، بينما يحصل التطعيم الثاني على التطعيم من 4 إلى 6 سنوات."

يزيد دخان السجائر من تعرض الخلايا لـ COVID-19



وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس ، أن التعرض لدخان السجائر يجعل خلايا مجرى الهواء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

حصلوا على خلايا مبطنة لمجرى الهواء من خمسة أفراد غير مصابين بـ COVID-19 وعرّضوا بعض الخلايا لدخان السجائر في أنابيب الاختبار.

ثم قاموا بتعريض جميع الخلايا لفيروس كورونا. قال الباحثون في دورية Cell Stem Cell ، يوم الثلاثاء ، إنه مقارنة بالخلايا التي لم تتعرض للدخان ، كانت الخلايا المعرضة للدخان أكثر عرضة مرتين أو ثلاث مرات للإصابة بالفيروس.

أظهر تحليل خلايا مجرى الهواء الفردية أن دخان السجائر يقلل من الاستجابة المناعية للفيروس. وقالت بريجيت جومبيرت ، المؤلفة المشاركة لرويترز: "إذا كنت تفكر في الممرات الهوائية مثل الجدران العالية التي تحمي القلعة ، فإن تدخين السجائر يشبه إحداث ثقوب في هذه الجدران". "التدخين يقلل من الدفاعات الطبيعية وهذا يسمح للفيروس بالدخول والاستيلاء على الخلايا."