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البنتاغون: لا نريد حربا مع الصين أبدا

السبت 21 نوفمبر 2020 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: لا نريد حربا مع الصين أبدا



وكالات

أعلن البنتاغون أنه لا يريد وقوع حرب بين الولايات المتحدة والصين أبدا، وأن واشنطن ستواصل استراتيجيتها لردع بكين.

وقال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لدينا خصوم، وخاصة الصين التي تتطور بسرعة عالية".


وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق على الصين في المجال العسكري، لكن الأخيرة قد تلحق ببلاده في المستقبل.

وتابع: "لا يمكننا السماح بذلك. أعرف أن بلادنا لن تريد حربا مع الصين أبدا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا ردع الصين من أجل منع وقوع حرب معها".

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