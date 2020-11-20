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ميركل تبعث رسالة "اطمئنان" الي الرئيس الجزائري

السبت 21 نوفمبر 2020 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل تبعث رسالة "اطمئنان" الي الرئيس الجزائري



سما

بعثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعربت فيها عن سرورها بتحسن وضعه الصحي.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "تلقى بمشفاه في ألمانيا رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة".

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تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشفاه بألمانيا، عبّرت له فيها عن...

Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Friday, November 20, 2020


وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون البالغ 74 عاما ويتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".

#الجزائر #ألمانيا #الحجر الصحي #فيروس كورونا #الرئاسة الجزائرية #أنجيلا ميركل #عبد المجيد تبون

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