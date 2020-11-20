ميركل تبعث رسالة "اطمئنان" الي الرئيس الجزائري

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بعثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعربت فيها عن سرورها بتحسن وضعه الصحي.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "تلقى بمشفاه في ألمانيا رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فترة النقاهة".

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تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشفاه بألمانيا، عبّرت له فيها عن... Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Friday, November 20, 2020



وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون البالغ 74 عاما ويتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".