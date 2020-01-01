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البرازيل تتخطي 6 ملايين اصابة بفيروس كورونا

السبت 21 نوفمبر 2020 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تتخطي 6 ملايين اصابة بفيروس كورونا



وكالات

أفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن الإصابات بفيروس كورونا تخطت 6 ملايين يوم الجمعة، لتصبح البرازيل البلد الثالث في العالم الذي يتخطى هذا الرقم بعد الولايات المتحدة والهند.

وقالت الوزارة إنها سجلت 38397 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و552 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد 168613. 

وفي الأيام القليلة الماضية، سجلت ساو باولو وريو دي جانيرو ارتفاعا في عدد مرضى كورونا الذين يعالجون في المستشفيات، حيث تم شغل 90٪ من وحدات العناية المركزة بولاية ريو دي جانيرو وارتفع عدد المصابين في ساو باولو بنسبة 18٪.

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