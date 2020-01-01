الأناضول: أردوغان والملك سلمان يتفقان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة

الأناضول

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حسب وكالة "الأناضول" التركية، على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات وإزالة المشاكل العالقة.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بعد الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، يوم الجمعة، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا العلاقات الثنائية، وتناولا قضية قمة العشرين.

وفي وقت سابق أفادت وكالة أنباء السعودية الرسمية بأن الملك سلمان اتصل بالرئيس التركي لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين، التي تستضيفها السعودية يومي 21 و22 نوفمبر.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الملك سلمان وأردوغان بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل