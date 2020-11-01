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لاعبة مصارعة نسائية تتعرض لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري (صور)

السبت 21 نوفمبر 2020 02:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبة مصارعة نسائية تتعرض لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري (صور)



وكالات

تعرضت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة النسائية في مصر، لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري ونجله.

لاعبة مصارعة نسائية تتعرض لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري (صور)



وشهد المركز الأولمبى شجارا عنيفا بين اللاعبة ومدربها من جهة وبين ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات وأبنائه، والتي وصلت إلى قسم شرطة البساتين، وتقرر بناء عليه إيقاف جميع أطراف الأزمة لحين انتهاء التحقيقات.

وكان الظهور الأول للاعبة خلال التحقيق الذي خضعت له مع باقي أطراف الأزمة بمقر اللجنة الأولمبية، وبحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وظهر على اللاعبة آثار الضرب المبرح الذي تعرضت له مع مدربها من جانب الطرف الآخر.

لاعبة مصارعة نسائية تتعرض لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري (صور)
وشهد المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي في مصر مشكلة بين أفراد منتخب المصارعة، وكان أطرافها كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله، واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة إلى المركز.

لاعبة مصارعة نسائية تتعرض لضرب مبرح من مدرب المنتخب المصري (صور)

وبدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التي تسمعها سمر حمزة، وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظي، فقام نجل فرج بالتعدي على محمد طلبة، وتدخل مسؤولو المركز والعاملون وتم استدعاء الشرطة وإبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة البساتين.

#لاعبة مصارعة نسائية #سمر حمزة #المنتخب المصري #وزارة الشباب والرياضة #اليوم السابع #ضرب مصارعة مصرية

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