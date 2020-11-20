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فيديو يوضح حقيقة خبر وفاة لجين حسن

السبت 21 نوفمبر 2020 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو يوضح حقيقة خبر وفاة لجين حسن



الرياض / سما

أثار خبر وفاة لجين حسن المشهورة السعودية، اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وذلك بعد أن نُشرت عبارات مقلقة على حسابها في موقع انستغرام.

ونشرت حساب لجين حسن صورة سوداء على انستغرام مكتوب عليها (remember)، إذ أن هذه العبارة لا يتم وضعها إلا في شهادة الوفاة من قبل أهل الميت، الأمر الذي أثار الشكوك حول مصيرها.

وترحم العشرات من متابعي لجين حسن عليها ظنا منهم أنها توفيت فعلا، في حين طالب آخرون بضرورة التوضيح للرأي العام ما الذي حدث معها أو ما إذا كان قد أصابها مكروه.

ولم تنتظر لجين حسن طويلا، حتى خرجت على متابعيها بمقطع فيديو جديد تؤكد من خلاله عدم دقة الأنباء المتداولة في المنصات الاجتماعية حول وفاتها، موضحة أنها حالتها الصحية جيدة.

وقالت لجين حسن في مقطع الفيديو القصير : "أهلا وسهلا فيكم جميعا، أنا ما كنت حابة أتكلم في الموضوع لكن شفت ناس كثير تتلكم فيه وحسابات معروفة جدا نشرت هذا الخبر". 

وأفادت لجين حسن بأن خبر وفاتها الذي ورد على بعض الحسابات "غير صحيح ولا أساس له"، مضيفة : "أنا موجودة بصحة وعافية وأتمنى من الحسابات التي تنزل كل هذه الأخبار تكون متأكدة".

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