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فيديو .. حفل زواج محمد بكر كامل من البداية حتى النهاية

السبت 21 نوفمبر 2020 12:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. حفل زواج محمد بكر كامل من البداية حتى النهاية



الرياض / سما

تصدر حفل زواج محمد بكر مشهور سناب شات ويوتيوب في السعودية، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة وعدد من دول الخليج والعربية؛ احفتفاءً بهذه المناسبة.

وتداول النشطاء على تويتر وكل المنصات الاجتماعية، مقاطع فيديو وصور من حفل زفاف زواج محمد بكر الذي جرى بحضور أفراد عائلة العروسين والأصدقاء والمحبين.

واستمر حفل زفاف محمد بكر ما يزيد عن ثلاث ساعات ونصف متتالية، حيث تخلله العديد من الفقرات الاحتفالية والأغاني التي أداها المطربون أما كل الحضور والمتابعين.

وخرجت قناة محمد بكر الرسمية على يوتيوب، في بث مباشر لحفل زفاف المشهور السعودي، بالإضافة إلى نشر مقتطفات على حساباتها في الانستغرام وسناب شات وتويتر.

وتلقى محمد بكر الآلاف من برقيات التهنئة بمناسبة إتمام زواجه رسميا، حيث قدم متابعوه التهنئة إلى زوجته التي ظهرت في بعض المشاهد، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

واكتفى الكثيرون بالمتابعة ومشاهدة اللقطات الواردة من فرح محمد بكر، إذ يمتلك الشاب السعودي ملايين المتابعين المحبين لمحتواه الكوميدي الهادف الذي يقدمه يوميا لهم.

وفي ختام حفل زواج محمد بكر، التقط الحضور والأصدقاء وعدد من المقربين، صورًا تذكارية مع العريس في هذه الليلة التي شاهدها المتابعين والعالم مباشرة لحظة بلحظة.

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