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الملك سلمان يتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين

الجمعة 20 نوفمبر 2020 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يتصل بأردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين



واس

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين.


وجاء في بيان الوكالة أن "خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية تركيا. جرى خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين."

وتعقد القمة بالرياض عبر تقنية الفيديو للمرة الأولى في ظل أزمة كورونا التي فرضت قواعد جديدة للحياة.

وسيجتمع القادة لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية والاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يلقي العاهل السعودي خطابا في افتتاح القمة الافتراضية.

#العاهل السعودي #الملك سلمان #رجب طيب اردوغان #قمة العشرين #G20

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