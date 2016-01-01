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البيت الأبيض: ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من أوباما

الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من أوباما



واشنطن/سما/

أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني، إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يتسلم السلطة بسلاسة من إدارة باراك أوباما بعد انتخابات 2016.

وأضافت: "تحدثنا كثيرا عن نقل السلطة والانتخابات. تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك نقل سلس للسلطة إلى الرئيس الحالي من جانب الإدارة السابقة لباراك أوباما".

وذكّرت ماكيناني بأن بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين قالوا بعد الانتخابات إنهم لن يحضروا حفل تنصيب ترامب.

واليوم الجمعة، شهد البيت الأبيض عقد أول مؤتمر صحفي منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تركزت خلاله أسئلة الصحفيين على المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة.

#البيت الأبيض #باراك أوباما #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #جو بايدن

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