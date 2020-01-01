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الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال.. وما يجري هو اشتباك سياسي وإدارة أزمة

الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال.. وما يجري هو اشتباك سياسي وإدارة أزمة



رام الله /سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الجمعة، إننا لسنا متعاونين مع الاحتلال.

وأضاف الهباش: "عيب أن يقال هذا، ولم أسمع فلسطيني واحد يقول ذلك"، مشيرًا إلى أن ما يجري هو اشتباك سياسي وإدارة أزمة.

وتابع: "نحن من نعلم الناس  والنضال والوطنية، وما حدا بطلعله يزايد علينا، والرئيس أبو مازن أحد مفجري الثورة".

وأردف: "نحن لا نراهن على بايدن بل على أنفسنا ومواقفنا، وبصراحة نحن الوحيدون الذين قلنا لا لترمب ولكل الإدارات الأمريكية السابقة".

#محمود الهباش #التنسيق الامني #السلطة الفلسطينية #القيادة الفلسطينية #اسرائيل #الفلسطينيين

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