الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال.. وما يجري هو اشتباك سياسي وإدارة أزمة

رام الله /سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مساء اليوم الجمعة، إننا لسنا متعاونين مع الاحتلال.

وأضاف الهباش: "عيب أن يقال هذا، ولم أسمع فلسطيني واحد يقول ذلك"، مشيرًا إلى أن ما يجري هو اشتباك سياسي وإدارة أزمة.

وتابع: "نحن من نعلم الناس والنضال والوطنية، وما حدا بطلعله يزايد علينا، والرئيس أبو مازن أحد مفجري الثورة".

وأردف: "نحن لا نراهن على بايدن بل على أنفسنا ومواقفنا، وبصراحة نحن الوحيدون الذين قلنا لا لترمب ولكل الإدارات الأمريكية السابقة".