ترامب: حصلت على 74 مليون صوت في الانتخابات

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

جاءت تصريحات ترامب، خلال مؤتمر صحفي أقامه، للتعليق على قراره بتخفيض أسعار الأدوية، الذي نقلته وكالة "رويترز".

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية احتجاجية أوقفوا السرقة (Stop the Steal) في فينيكس بولاية أريزونا، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض إن "تخفيض أسعار الأدوية، سيخفف الأعباء عن المرضى".

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

بدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.