  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: حصلت على 74 مليون صوت في الانتخابات

الجمعة 20 نوفمبر 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: حصلت على 74 مليون صوت في الانتخابات



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

جاءت تصريحات ترامب، خلال مؤتمر صحفي أقامه، للتعليق على قراره بتخفيض أسعار الأدوية، الذي نقلته وكالة "رويترز".

أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية احتجاجية أوقفوا السرقة (Stop the Steal) في فينيكس بولاية أريزونا، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية 
وقال ترامب في المؤتمر الصحفي من البيت الأبيض إن "تخفيض أسعار الأدوية، سيخفف الأعباء عن المرضى".

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق وأعمال غير لائقة من قبل الديمقراطيين.

بدأ ترامب عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير.

وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.

#رويترز #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #الانتخابات الرئاسية الامريكية #ولاية أريزونا #تزوير الانتخابات #اعادة فرز الأًصوات

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنانة انتصار الشراح .. ما هو مرضها ؟

"الوضع بالقطاع معقد جدا".. اعلام اسرائيلي: رسالة من حماس الى اسرائيل غيرت معادلة التصعيد بغزة

في سابقة تاريخية ..السودان تصوت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

أوباما يروي زيارته للرياض.. 12 زوجة للملك وهدايا مذهلة ومأدبة فاخرة كأنها من قصص الخيال

لماذا أعادت السُّلطة السفيرين الفلسطينييْن إلى الإمارات والبحرين؟

حماس تعقب على تصريحات قيادة حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية..

"ليلة الضرب" أو "شيخ داون" : كيف تم تعذيب الأمراء السعوديين وابتزازهم ؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب: "فتح" غير مدانة لعدم التوصل لاتفاق بشأن الانتخابات وأوضاع غزة.. وهذا ما طرحته حماس!

المناهج الفلسطينية

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية مستعدة لمراجعة المناهج وتعليق انضمامها للاتفاقيات والمنظمات الدولية

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للذهاب إلى المفاوضات من أجل تحقيق السلام

09

عاصفة ساخرة لرواية الجيش الاسرائيلي بشأن صواريخ غزة: هل تم إطلاع البرق للتصرف بشكل لائق!

ترامب

إدارة ترامب تعتبر قرار السلطة باستئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل مفاجئة سارة ومكسب لسياستها!