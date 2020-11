العثور على جندي من العصور الوسطى في قاع بحيرة ليتوانية

عثر على جثة جندي من العصور الوسطى في قاع بحيرة ليتوانية، يرجع عمرها إلى 500 سنة، وهي بحالة جيدة بالإضافة للعتاد الذي كان برفقة المحارب.

المحارب الذي تعود جثته للقرن الـ16، تم العثور عليه بعد قيام بعثة أثرية بإجراء مسح تحت مياه بحيرة أسفيجا، شرق ليتوانيا، لجسر دوبينغياي القديم.

وأجرى علماء من كلية الطب في جامعة فيلنيوس فحصا للجثة، وذكروا أن صاحبها كان ذكرا وتوفي في القرن الـ16، على الرغم من أنهم لا يعرفون حتى الآن سبب وفاته.

